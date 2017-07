Se billedserie 16-årige Louise Lykke fra Skævinge synes, at der mangler et sted, hvor byens unge kan få lov til at være, uden der er nogle, der brokker sig. Foto: Allan Nørregaard

16-årig går ind i debat om hærværk

Hillerød - 28. juli 2017 kl. 05:59 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Lykke på 16 år bor i Skævinge. Hun er ikke en af dem, der smadrer bænke og potteplanter og efterlader glasskår og cigaretskodder på byens legepladser, når institutionerne holder lukket. Alligevel har hun ikke længere lyst til at sidde og hygge sig på byens legepladser om aftenen. Det har flere af hendes veninder heller ikke. De er nemlig bange for at blive beskyldt for at lave ballade, selvom de altid passer godt på tingene, når de mødes rundt omkring i Skævinge om aftenen og i weekenden.

- Lige meget hvor vi sætter os, så er der nogen, der synes, at det er et problem, at vi sidder der. Vi har efterhånden siddet en del forskellige steder, og hver eneste gang, vi sætter os et nyt sted, er der nogen, der brokker sig over, at vi sidder der, siger Louise Lykke og fortsætter:

- Vi er begyndt at tage til Hillerød nu, for der ligger Posen, hvor vi må være alt det, vi vil. Men det kunne være rart at have et sted, hvor vi kan være, som ligger tættere på, hvor vi bor, siger hun.

Den seneste tid har både medier, politikere, kommunen og SSP rettet blikket mod Skævinge, fordi institutionernes legepladser bliver hærget i weekenderne. Både kameraovervågning og indskærpede åbningstider på legepladserne har været på tale. Men Louise Lykke mener, at en anden løsning kan være, at man finder et sted, hvor de unge kan være.

- Nogle af forældrene herude har talt med SSP for at høre, om det var muligt, at vi kunne få nogle lokaler at være i. Men vi vil sådan set bare gerne have et halvtag, vi kan være under, når det regner, og en bænk vi kan sidde på, og så er vi sådan set glade, siger hun.

Hun fortæller, at byens unge tidligere har opholdt sig på et stort græsareal kaldet »Svellerne«, hvor de var glade for at være, og at det græsareal kunne være et muligt sted at placere en bænk og et halvtag.

De fleste unge i Skævinge kender hinanden. Derfor har Louise Lykke også en idé om, hvem det er, der laver ballade, og det er i følge hende meget få. Hun fortæller, at langt de fleste unge tager afstand fra det, der foregår, og at størstedelen af de unge sagtens kan finde ud af at rydde op efter sig.

- Sidste år lavede vi en aftale om, at der skulle ryddes op, hvis der blev holdt noget. Den aftale er de fleste unge gode til at overholde. Men der er desværre stadig en lille gruppe, der er ligeglade med ting, der ikke tilhører dem, siger Louise Lykke og fortsætter:

- Jeg synes, at det er rigtig trist, at der bliver lavet den slags ballade i børnehaver og i vuggestuer. Jeg kan ikke forstå, at nogen kan finde på at ødelægge børnenes blomster, som de selv har plantet. Det er bestemt heller ikke okay, at der ligger glasskår og cigaretskodder, som børnene kan finde på at proppe i munden. Det er affald, og det burde ikke ligge på jorden, specielt ikke i institutionerne, siger hun.

De seneste uger har debatten raset i Facebookgruppen »Skævinge - Ordet er dit«. Her har flere borgere skrevet, at det er »de unge« der hærger legepladserne. Den betegnelse har fået flere unge til at holde sig inden døre, fortæller Louise Lykke.

- Jeg er mest sammen med mine veninder derhjemme, så vi ikke får skylden for noget, vi ikke har gjort. Jeg synes, at der er mange, der skyder skylden på alle de unge som en samlet gruppe. Men man skal huske, at det er meget få, der laver ballade - ikke alle, siger hun.

Louise Lykke håber derfor, at de unge kan få et sted, hvor de kan mødes og være, uden at de skal bekymre sig om at blive mistænkt for hærværk.

