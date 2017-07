Lene Lindberg.

Send til din ven. X Artiklen: debathelsingoer: Klippekort? Det er en ommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

debathelsingoer: Klippekort? Det er en ommer

Helsingør - 21. juli 2017 kl. 15:15 Af Lene Lindberg Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Jeg har med stor interesse fulgt med i debatten omkring det såkaldte klippekort til vores ældre medborgere i Helsingør kommune. Jeg kan ikke forstå, at man skal udstyres med et klippekort for at få hjælp til at besøge familie, eller hvis man har lyst til at deltage i noget socialt. Det burde være en menneskeret i et samfund, som vi her i landet kalder et velfærdssamfund. Et velfærdssamfund som vores ældre medborgere har bidraget til igennem hele deres liv, hvorfor de bør behandles værdigt i deres tredje alder.

Vores politikere mener selv, at de har fundet frem til en god ordning, men den betragtning deler jeg ikke. Set med mine øjne, så er det en meget bureaukratisk måde at administrere ældreområdet på.

Selve det, at de ældre borgere kan få hjælp til disse sociale ting er dog positivt, når man tager det i betragtning at ældreområdet snart er sparet helt i bund. Jeg kan ikke se meningen med, at man afskaffer ordningen hos hjemmeboende, men indfører ordningen på plejehjemmene. Det er det samme som en dårlig vigtighed.

Jeg er helt med på, at meget er styret fra Christiansborg. Men det er altså helt uforståeligt, at politikerne nu afskaffer ordningen i sin nuværende form for ældre der bor i egen bolig.

Hvor er det frie valg for de borgere, når det nu skal handle om, at man f.eks. skal have hjælp til at skabe kontakter eller genetablere kontakter. Hvis man nu hellere vil en tur på Kronborg eller til en koncert. Mange ældre føler sig også ensomme, og så vil f.eks. en kop kaffe med en medarbejder fra hjemmeplejen være et lyspunkt.

Jeg mener ikke - som udvalget gør - at det er en bedre løsning end det man som borger kan få på plejehjemmene.

Det er rigtig godt, at ordningen indføres på kommunens plejehjem, men at afskaffe ordningen hos borgere i eget hjem, ja der burde man lytte til de ældres talerør via Ældrerådet og tilbyde samme ordning.

Det her er en ommer.