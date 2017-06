Thomas Blachmann og de øvrige X Factor-dommere skal måske dømme næste sæsons håbefulde sangere inde eller ude i Værftshallerne i Helsingør. Foto: Victor Viemose.

X Factor kan gøre comeback i Helsingør

Helsingør - 19. juni 2017 kl. 13:38 Af Victor Viemose

Sidste år blev mellemrundeprogrammerne, de såkaldte five chair challenge, hvor X Factor-deltagerne første gang skulle synge for et publikum, optaget i Værftshallerne i Helsingør. Det var en stor publikumsmæssig succes, da billetterne til programmerne blev revet væk af de lokale. Dengang havde Helsingør Kommune givet 150.000 kroner i tilskud for at programmerne kunne blive optaget i Hal 14 og 17 i Værftshallerne. På daværende tidspunkt havde DR valgt som noget nyt at lægge mellemrundeprogrammerne ud i landet, og her slog Helsingør til, da muligheden bød sig.

Efter at Morten fra Odder tidligere på året kunne lade sig kåre som vinder af den tiende udgave af det populære sangprogram, meldte DR ud, at det også bliver til en 11. sæson, som bliver sendt i starten af 2018. Og her kan Helsingør komme til at lægge værftshaller til five chair challenge igen. Efter gode erfaringer med sidste års optagelser, har DR nemlig kontaktet Kulturværftet med henblik på at gentage succesen.

Kulturværftet har derfor bedt Helsingør Kommune om 150.000 kroner i støtte til eventet, som blandt andet skal gå til at varme hallerne op i den uge i oktober eller november, hvor optagelserne til fem programmer efter planen skal finde sted. På et ekstraordinært møde mandag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om tilskuddet skal gives.

Ved sidste års X Factor-programmer blev Helsingør via helikopteroptagelser og speaks promoveret, og administrationen i Helsingør Kommune vurderer, at brandingværdien ved igen at huse programmerne vil være stor.

X Factor er fortsat blandt de mest sete tv-programmer i Danmark med 1,4 millioner seere.