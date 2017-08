Det gik livligt for sig til workshoppen om unge og kommunalpolitik. Foto: Pressefoto

Workshop: Unge skal også stemme

25. august 2017

Eleverne på Nordsjællands HF & VUC gav forleden deres bud på, hvordan flere unge kan lokkes til stemmeurnerne til kommunalvalget Emma Martens Jafari og Jarl Amtoft er begge 20 år. Og de er ikke i tvivl: Når valgstederne åbner til kommunalvalget den 21. november, griber de stemmesedlen og sætter deres kryds.

Emma og Jarl er i gang med andet år på HF på HF & VUC Nordsjællands afdeling i Helsingør. Og onsdag formiddag deltog de sammen med 15 andre HF'ere i en workshop på skolen. Workshoppen var arrangeret af Helsingør Kommune og Dansk Ungdoms Fællesråd, som sammen havde spurgt skolen om hjælp til at få inspiration til at få flere unge til at stemme.

- Jeg har i hvert fald fået en lyst til at stemme, som jeg ikke havde før, fortalte Jarl efter workshoppen.

- Før var valget ligegyldigt for mig - nu er jeg blevet interesseret i selv at være aktiv, fortalte hun og gav kommunes politikere et godt råd med på vejen, når de vil have de unges stemmer, siger Emma.

- Vær mennesker - lad være med at være så up-tight! Fortæl os om noget, VI kan relatere til, opfordrede hun.

Mange idéer med hjem

Baggrunden for workshoppen er, at stemmeprocenten blandt landets 18 til 24-årige generelt er lavere end blandt andre vælgere. Og DUF har udvalgt Helsingør Kommune til at være prøvekommune for en solid indsats, der skal få de unge op af sofaen og til stemmeurnerne. Og hvad er mere oplagt end at søge rådgivning hos de unge selv?

I halvanden time idéudviklede eleverne på HF & VUC Nordsjælland slogans, merchandise, events og kommunikationskanaler - og DUF og kommunens kommunikationsfolk fik sig en lang liste med idéer med hjem.

- Det vi får ud af sådan en workshop er konkrete idéer til, hvad vi skal gøre - og hvad vi slet ikke skal gøre for at få kommunens unge til at stemme, forklarede Danny Nørskov, der er kommunikationskonsulent i Helsingør Kommune.

Hos HF & VUC Nordsjælland er uddannelses- og afdelingschef i Helsingør Robert Iain Mc Cluskey glad for, at skolens elever kan bidrage til valgdeltagelsen.

- Her på skolen er der jo generelt stor interesse for medie og samfund, og derfor er det relevant at inddrage vores elever. Og vi er altid åbne for at samarbejde om den slags projekter.