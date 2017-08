Se billedserie De to venner og løbeentusiaster Tom Steffe (th.) og Ole Skjellerup står bag Wienerbrødsløbet, som søndag løber af stablen for første gang. Foto: Victor Viemose

Wienerbrødsløbet regner med 300 deltagere

Helsingør - 05. august 2017 kl. 13:53 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lange løberuter og wienerbrød er normalt ikke noget, man forbinder med hinanden, men det er netop konceptet, når starten går på søndag til verdens måske første Wienerbrødsløbet. Løbet er startet af de to venner og løbeentusiaster Tom Steffe og Ole Skjellerup, der deler en passion for godt bagværk og søde sager, og byder på to ruter: én på 10 kilometer og én på 21 kilometer. Undervejs vil der være en række wienerbrødsposter, der giver løberne mulighed for at stoppe op og få en puster og nyde en basse.

Lokalt samarbejde

Indtil videre er 270 løbere meldt til start til når løbet får sin debut søndag formiddag.

- Vi er ganske fint tilfredse med tilslutningen, når man tænker på, at det er et helt nyt løb. Vi regner med, at der kommer lidt flere til her i sidste øjeblik, så kan vi komme op på de 300, ville det være rigtigt godt. Vi har 350 medaljer klar, siger Tom Steffe.

Medaljerne er lavet som små wienerbrød af den lokale keramiker Ida Bjørn, og generelt har mange lokale kræfter været inde over Wienerbrødsløbet. Bageriet Bagt fra Hornbæk leverer basserne, Albi's Kaffebar giver et romkugle- og kaffe-boost til løberne på den lange distance ved havnen, og præmierne står blandt andet designeren Gry Fager for.

Klar til søndag

Tom Steffe og Ole Skjellerup fortæller, at logistikken er på plads til på søndag, hvor frivillige vil vise vej på ruten. Og skulle vejret gå hen at blive vådt, så er løbsarrangørerne også beredt.

- Vi har taget vores forholdsregler. Der er ikke noget værre end vådt wienerbrød, så vi har pressening og pavillioner klar, hvis det skulle begynde at regne, siger Tom Steffe.

Starten på Wienerbrødsløbet går klokken 10.30 søndag i Sommarivaparken i Helsingør.