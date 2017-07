Se billedserie Elizabeth McDowell og hendes mand Mogens Jensen er to af de otte frivillige, som driver butikken i Bramstræde.

Vintage-butik bygger skole i Uganda

Genbrugsbutikken From Hand to Hand i Bramstræde i Helsingør sender deres overskud til landsbyen Paili West i Nebbi-distriktet i Uganda, hvor man har bygget en skole og skaffet fast vandforsyning til byen.

Helsingør - 23. juli 2017 kl. 18:44 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»God Bless You«, lyder én besked i en lang række på Elizabeth McDowells telefon, da hun scroller ned over korrespondencen med præsten Thomas Onyango fra Uganda. Han har sendt billeder. Mange af dem. Af landsbyen Paila Wests skole, hvoraf nogle bygninger står færdige, andre under konstruktion. Af skolebørn på række og af en ældre kvinde med et bredt smil af den slags, man normalt ikke ser mange af på billeder fra det centrale Afrika. Elizabeth McDowell er 66 år, fra Helsingør og formand for foreningen From Hand to Hand, der ejer og driver en genbrugsbutik af samme navn i Bramstræde.

Mad, vand og skolegang Det er torsdag formiddag, og hun passer butikken sammen med sin mand Mogens Jensen, og sammen er de to ud af otte pensionerede frivillige, der kender hinanden fra dengang butikken var drevet af fadderskaborganisationen Child Care Danmark. Det er tre år siden.

Dengang var landsbyen Paila West i distriktet Nebbi i det nordvestlige Uganda uden hverken skolegang eller fast adgang til mad og drikke. I dag har den fast vandforsyning, indkøb af mad og en skole med 200 elever og uddannede lærere ansat. Og hver gang, at Elizabeth, Mogens eller de øvrige frivillige langer et stykke tøj over disken, går overskuddet til Paila West.

- Det startede alt sammen, da vi mødte Pastor Thomas, fortæller Elizabeth McDowell med henvisning til præsten, som står for at forvalte butikkens nødhjælp i Uganda og som hun er i fast sms-korrenspondance med.

Spoler man tiden godt tre år tilbage var Elizabeth og Mogens og butikkens øvrige frivillige på tur til Uganda med Child Care Danmark, hvor de første gang stiftede bekendtskab med Thomas Onyango.

- Han var sympatisk og pålidelig, og vi kunne med det samme mærke, at han var en ildsjæl, siger Elizabeth McDowell.

Da Child Care Danmarks butik lukkede valgte Elizabeth og de øvrige frivillige at drive butikken videre under navnet From Hand to Hand. Foreningen indgik et samarbejde med Pastor Thomas Onyango om at sende penge til Paila West, som præsten skulle distribuere.

- Vi gik væk fra tanken om fadderbørn, som var det koncept, den forhenværende butik havde. Vi synes, at alle børn skal have lige muligheder, så vi valgte at fokusere vores hjælp omkring den her landsby, siger Elizabeth McDowell.

Pastor Thomas og hans kone flyttede til Paila West i 2015 for at lede nødhjælpsarbejdet herfra. Her står præsten for at købe varer ind fra lokale fødevareproducenter og for at stå i spidsen for byggeriet af landsbyens skole, der har seks færdige bygninger og to under konstruktion. From Hand to Hand tager desuden imod specialdonationer, hvor folk kan vælge præcis, hvad pengene skal gå til.

Det har blandt andet resulteret i indkøb af kørestole til byens ældre.

Unikke fund

Genbrugsbutikker kommer i flere former. Der er dem, hvor man skal kæmpe sig gennem endeløse rækker af college-trøjer og hørbukser for at finde frem til det gode fund, og så er der dem, hvor butikken foretager førstesorteringen for én. From Hand to Hand hører til den sidste kategori, der har valgt kvalitet og kvantitet.

- Vi lægger vægt på at have unikke ting i butikken, som man ikke lige finder i H&M. Der er ét af hver stykke tøj. Samtidig skal det være ting, som har gider gå med og som har noget kvalitet. Vi går efter gode vintage-varer, siger Elizabeth McDowell.

Og det lader til at være populært. I torsdag middags solskin, hvor Helsingørs gader er fyldte og Bramstræde summer af liv, lægger mange, unge som gamle, vejen forbi butikken i nummer syv. Og mange af dem har et stykke tøj under armen, når de går ud igen.

- Det er faktisk især svenskerne, som er vilde med vores butik. Jeg tror, at mange godt kan lide at komme hjem fra dagsturen med en lille ny ting til samlingen, siger Elizabeth McDowell.

To et halvt år inde i From Hand to Hands projekt er resultaterne mange i den lille landsby i Nebbi-distriktet. Næste mål er at få bygget de sidste skolebygninger færdig, men Elizabeth, Mogens og øvrige aktive i foreningen har også store planer på lang sigt.

- Mange afrikanske børn mangler muligheder, når grundskolen er afsluttet, så vi vil gerne tage skridtet videre og bygge en teknisk skole i byen. Så kan de unge lære et håndværk efter skolen og komme ind på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv, siger Elizabeth McDowell.