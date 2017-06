Video: Løs håndbremse drillede kæmpe kampvogn

Hvert år skruer Danmarks Tekniske Museum helt op for styrken i arrangementer, der kan tiltrække fædre og ikke mindst fædrenes børn. Efter blot to en halv time var 2700 børn og voksne passeret gennem indgangen for at prøve at køre på segways, cykle i en drome, se gamle biler og fly eller prøve smalsporsbanen, der kørte udenfor.