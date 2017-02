Se billedserie Søndag formiddag forlod brandfolkene Ømosevej og overlod det til Skadeservice at arbejde videre. Foto: Steffen Slot

Video: Brandbiler tog smutvej over marken - men forgæves

Helsingør - 26. februar 2017 kl. 11:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboer til den udbrændte landejendom på Ømosevej kan fortælle, hvordan brandbilerne natten til søndag kørte ind over markerne for at nå hurtigt frem til den ejendom, der nu er nedbrændt.

Den gule landejendom ligger for enden af Ømosevej i et område ved Gurre, hvor vejene er snoede og ofte ender blindt - og derfor tog mindst en af bilerne fra Helsingør Beredskab turen ind over marken i et forsøg på at nå hurtigt frem. Da branden blev anmeldt til politiet klokken 03.26, var branden dog allerede brudt igennem taget.

- Vi var inde i bygningen for at se, om der var nogle mennesker, og det mente vi ikke. Men det var først her til formiddag, at vi vidste det med sikkerhed. Først måtte vi lige have givet skorstenen et skub, så den ikke væltede ned over vores folk, fortæller indsatsleder Henrik Dippel fra Helsingør Beredskab.

Han oplyser ved 10.15-tiden søndag til Frederiksborg Amts Avis, at det kan blive meget svært at finde en brandårsag i bygningen, der er totalt udbrændt. En svag lugt af sod og røg hang over hele området, og brandbilerne havde netop forladt markvejen. Ejeren er bortrejst, og tidligt søndag formiddag havde politiet endnu ikke fået kontakt til ejerne.

Se her billeder og video.