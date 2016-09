Siden Helsingør Kommune igangsatte kurset Rigtige Mænd, har det været en stor succes. Det er inspireret af DR-programmet af samme navn og udviklet af to sundhedskonsulenter i kommunen. Foto: Torben Sorensen

Vi vil være »rigtige mænd«

Helsingør - 08. september 2016 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke til at sige, om det er en oprigtig trang til at tabe sig eller tanken om at okse rundt på en militær forhindringsbane, der får mænd i alle aldre til at melde sig til kommunens slankekursus 'Rigtige Mænd'.

I hvert fald har interessen været så stor, at Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg nu vil oprette et tredje hold i år. Det forventes at starte i oktober, og alle mænd, der bor i kommunen, kan melde sig til. Formålet med kurset er at få mænd på 35-70 år, og især fædre, til at ændre usunde livsvaner, forklarer Jens Bertram, formand for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

- Vi vil gerne have fædre til at revurdere deres måde at leve på, så de måske kommer til at leve lidt sundere. Så får vi også fat i deres børn, som måske på den måde kan komme lidt bedre ind i en rigtig rytme. Og den midaldrende mand, som langsomt har tillagt sig dårlige livsstilsvaner og dermed risikerer at udvikle diabetes 2, hjertesygdomme, kol, forhøjet blodtryk og så videre, siger han.

Der er allerede 30, der har gennemført kurset, og 18 nye deltagere er i gang. Det sidste hold tabte i alt 140 kilo som et resultat af kurset, og alle har forbedret deres kondital. Desuden skaber kurset mere livskvalitet for hver enkelt deltager, mener Jens Bertram.

- Det har vi set fra resultaterne af de tidligere hold, siger han.

Kurset er gratis, og interesserede kan finde foldere om projektet hos de praktiserende læger eller henvende sig til sundhedskonsulent Helle Pedersen, hpp04@helsingor.dk. Rigtige Mænd varer fire måneder, og mændene skal blandt andet træne på en militær forhindringsbane, spille amerikansk fodbold, vinterbade, danse zumba, lave mad og coaches.

Der bliver desuden oprettet en lukket Facebookgruppe-side for hvert hold, hvor mændene kan udveksle erfaringer, lave individuelle aftaler og konkurrencer, siger sundhedskonsulent Helle Pedersen.

- Men frem for alt kan de stimulere hinanden til at holde de mål, de har sat sig i begyndelse af kurset, siger hun.