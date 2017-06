Der er brugt over en million Lego-klodser til skibet, som kan ses i dokken til M/S Museet for Søfart hele sommeren.Foto: DFDS

Verdens største Lego-skib kommer

Der kommer igen skibe i M/S Museet for Søfarts dok, når verdens største LEGO skib indtager det tidligere Helsingør Skibsværft lørdag den 24. juni. Skibet, der er bygget af over en million legoklodser, er samtidig startskuddet til sommerens LEGO værksted og sømandssafari på Øresund.

Tre tons tungt Det er over 30 år siden, der sidst var skibe i tørdokken, og nu indtager det næsten tre tons tunge og godt 12 meter lange skib dokken indtil den 20. august. Skibet har rekorden som verdens største LEGO skib anerkendt af Guinness Book of Records, og er bygget i forbindelse med DFDS' 150-års jubilæum i 2016.

- Muligheden for at være med til denne aktivitet kunne vi ikke sige nej til. Vores gode erfaringer med LEGO skibet og dets fantastiske appel til alle aldersgrupper er i vores øjne et perfekt supplement til Søfartsmuseets øvrige aktiviteter, fortæller Event Manager hos DFDS, Søren Ignaz.

Byg dit drømmeskib

LEGO skibet er samtidig startskuddet til sommerens aktiviteter for hele familien. I LEGO værkstedet får børnene mulighed for at afprøve deres evner som skibsbyggere og havnekonstruktører side om side med en masse andre børn, når der skal bygges drømmeskibe og havnebyer. Der vil være LEGO matroser til at give en hjælpende hånd og gode råd. Børnenes byggerier bliver hen over sommeren til en foranderlig verdenshavn, og der vil være konkurrencer og flotte præmier sponsoreret af DFDS.