På grund af sin placering ved Multiparken i Vapnagaard, har det socialpædagogiske tilbud Cube haft problemer med unge fra bandemiljøet. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Velfungerende ungdomsklub trues af bander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Velfungerende ungdomsklub trues af bander

Helsingør - 13. januar 2017 kl. 04:01 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det socialpædagogiske tilbud Cube er en succes, men de unge er i fare for at havne i kløerne på lokale bander. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Lidt over et år er gået, siden ungdomsklubben Cube for første gang åbnede sine døre for unge mellem 12 og 17 år i boligområdet Vapnagaard i Helsingør. Formålet med klubben var at stoppe den negative udvikling, en gruppe af boligområdets unge havde skabt for sig selv og de øvrige beboere, og ifølge en evaluering fra SSP i Helsingør Kommune er det i høj grad lykkedes.

Klubben er blevet taget godt imod af både de unge, lokalområdet og politiet. Brugerne beskriver klubben som et sted, hvor de føler sig accepterede, hvor de har lyst til at være, og hvor de kan udvikle sig individuelt og i fællesskab.

Medarbejderne og flere af klubbens mange samarbejdspartnere oplever, at brugernes adfærd både i og udenfor klubben har ændret sig positivt i det år, klubben har eksisteret. Af samme grund har Nordsjællands Politi indstillet Cube til Den Kriminalpræventive Pris 2017.

Negativ indflydelse

Men trygheden og fællesskabet i Cube trues af en gruppe unge over 18 år, som har tilknytning til lokale bander, herunder især Loyal To Familia. Det fremgår af evalueringen, som Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om på et møde på mandag.

I evalueringen lyder det, at både medarbejdere og samarbejdspartnere oplever, at »de unge over 18 år har en tendens til at hænge ud i flokke i boligområdet, når Cube har lukket«.

Flere af dem har tilknytning til bandemiljøet, og medarbejderne og samarbejdspartnerne er derfor bekymrede for, at de kan have negativ indflydelse på de unge brugere af Cube. I sidste ende kan det nemlig føre til, at »de falder tilbage i de problemer, de ellers var på vej ud af«.

Samtidig er medarbejderne bekymrede for selv at havne i »de hårdere grupperingers søgelys« på grund af deres konkrete arbejde med at lede de unge udenom det kriminelle miljø. Blandt andet derfor har det også været svært at finde og fastholde kvalificerede medarbejdere, lyder det.

Har svært ved at sige fra

Leder af SSP, Mikkel Hoff Müller, vil hverken be- eller afkræfte de ansattes bekymring, men medgiver, at klubben på grund af sin placering ved Multiparken har haft udfordringer med unge over 18 år, der har relationer til bandemiljøet.

- Mange af brugerne har storebrødre eller kender de unge, fordi de er vokset op i samme boligområde. Og der kan vi godt blive bekymrede for, at de kan trække dem lidt med sig, fordi de har svært ved at sige fra, siger Mikkel Hoff Müller.

Ifølge ham er det største problem dog, at de småkriminelle unge ofte bliver sat i forbindelse med Cube på trods af, at de er for gamle til at komme i klubben og ofte slet ikke har været tilknyttet tilbuddet.

- Det bliver nogle gange udledt, at det også er Cubes ansvar at håndtere de her store drenge, og der har været nogle tilfælde, hvor folk har ringet og sagt, at de har brug for, at der kommer nogen fra Cube og håndterer en opgave. Og så har det vist sig, at det i virkeligheden er voksne mænd i midten af 20'erne, der står der, siger han.

Jo mere åbent, jo bedre

Mikkel Hoff Müller understreger, at SSP-området hele tiden er i udvikling, og at de positive fremskridt i Cube fylder mere end de negative tilbageskridt. Eksempelvis har klubben formået at skaffe fritidsjob til 42 unge, mens 15 er på venteliste. Samtidig er 8 unge i såkaldte lommepengejobs, hvor de udfører små, praktiske opgaver internt i klubben.

- Vi er kommet langt med at skabe en god balance i rigtig mange af de unges liv, så de har nogle fornuftige ting at tage sig til og et sted, de har lyst til at komme i stedet for at stå på gaden, siger Mikkel Hoff Müller.

Et stort ønske blandt både brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere er, at Cubes åbningstider bliver udvidet, så brugerne kan bruge klubben alle ugens dage, også onsdag og søndag. På den måde vil klubben bedre kunne ruste de unge til deres begyndende voksenliv og holde dem ude af problemer, lyder det. Og det er Mikkel Hoff Müller enig i.

- Vi kan mærke en klar forskel, når Cube er åbent, så jo mere åbent, jo bedre.