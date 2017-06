Var helt væk: Kørte med sprit og narko

Forbipasserende undrede sig søndag aften ved godt 23-tiden over, at en bil holdt på en parkeringsplads på Bragesvej med motoren gående, døren åben og lys på. Bag rattet sad en 33-årig ung mand som bor i området og som var »helt væk«, så Nordsjællands Politi blev orienteret og sendte en patrulje, der kunne konstatere, at manden var både spiritus og narkopåvirket, og at han havde kørt påvirket.

Politiet fandt nogle hasklumper på den 33-årige som blev anholdt og taget med til blodprøvetagning og derefter sat i detentionen for at sove rusen ud. I mellemtiden tog politiet ud på mandens bopæl for at ransage for eventuel mere narko.