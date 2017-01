Der er tidligere blevet solgt mad fra enkelte stande på de populære kræmmermarkeder i Værftshallerne, men nu skal alle 1.327 kvadratmeter i den ene hal bugne af lækre retter fra hele verden. Foto: Sarah Marie Winther

Værftshallerne skal være et street food-mekka

Helsingør - 06. januar 2017 kl. 04:29 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune vil fylde 1.327 kvadratmeter

i Kulturhavnen med gademad i Værftshallerne, skriver Frederiksborg Amts Avis. Koreansk kimchi, argentisk asado og marokkansk msemen. De fleste madører kender Copenhagen Street Food, hvor alverdens madkulturer er samlet under ét tag, og hvor autentiske retter af høj kvalitet kan købes til små penge. Da markedet åbnede på Papirøen i foråret 2014, var det et tilløbsstykke uden lige - i hvert fald blandt københavnere.

Det er netop med udgangspunkt i den succes, at Helsingør Kommune nu vil bane vejen for et lignende madmarked i de store, rå haller i Kulturhavnen. Det forklarer landskabsarkitekt Laura Albeck Ibsen, efter at kommunen i et facebook-opslag har inviteret iværksættere fra hele landet til at komme med deres bud på, hvordan et Street Food marked i Værftshallerne kan se ud.

Fra politisk side er det blevet bestemt, at kommunen frem til 2020 skal arbejde med at skabe midlertidige aktiviteter i Værftshallerne. At det blandt andet er blevet til et madmarked skyldes, at flere iværksættere har vist interesse i netop det, forklarer Laura Albeck Ibsen.

- Vi har så haft gode folk fra firmaet Nordic Food Works inde og vurdere potentialet, og de har været enige i, at det absolut har gang på jord. Derfor har vi valgt at udbyde én af værftshallerne til det, siger hun og understreger, at markedet blot er én af de midlertidige aktiviteter, der skal skabe liv i Værftshallerne de næste fire år.

Vil gerne tænke stort

Mens Copenhagen Street Food støttes af en håndfuld forskellige aktører, håber Helsingør Kommune på at finde én stor aktør, der vil tage teten og investere i både klargøring af bygningerne og drift af markedet.

- Vi håber, vi får en masse spændende bud. Papirøen er jo lukket nu, så måske har nogle af aktørerne derfra lyst til at byde på opgaven, siger Laura Albeck Ibsen. Hun forventer, at markedet ikke alene vil kunne tiltrække madglade gæster fra hele Nordsjælland, men også fra Sverige og resten af verden.

- Vi vil rigtig gerne tænke stort. Der kommer allerede mange svenskere til Helsingør, det kan vi se på strømmen af fodgængere fra færgen, siger hun. Derudover påpeger hun, at Værftshallernes placering mellem byens mest populære seværdigheder og lige ved siden af turistbussernes parkeringsplads også spiller en stor rolle.

- Kulturhavnen har jo haft over en million besøgende. Turisterne kommer til at gå lige forbi markedet på vej til Kronborg, og der er garanteret nogle af dem, der er sultne og tørstige, siger hun.

Jo mere byliv, jo bedre

Og hvad skal man så kunne stille sulten med derinde? I hvert fald ikke smørrebrød eller stjerneskud, hvis det står til Helsingør Kommune.

- Street food-konceptet kan jo tilbyde noget fra hele verden, og Helsingør er i forvejen en international by, så det giver god mening, hvis det bliver noget forskelligt, siger Laura Albeck.

Hun er ikke bekymret for, at markedet vil stjæle kunderne fra de eksisterende caféer og restauranter i byen. Tværtimod ser hun det som et plus for det lokale erhvervsliv, at der bliver mere at tage bilen, toget eller færgen efter.

- Jeg tror i virkeligheden, det vil tilføre kunder. Hvis der er noget attraktivt at komme efter, så får folk jo lyst til at gå op i byen og gå i butikker og på caféer. Det er det, vi har set andre steder. Jo mere varieret byliv, vi kan skabe, jo bedre, siger hun.

Tiden er den rigtige

Formand for Kultur- og Turismeudvalget Henrik Møller (S) mener, at idéen om et street food-marked i Værftshallerne er oplagt. Alligevel er han ikke overbevist om, at det bliver en succes på niveau med Copenhagen Street Food.

- Det bliver da spændende at se, om det lykkes. Vi har haft lidt problemer med gode spisesteder her i Helsingør, og jeg ved ikke, om der er et marked for det. Men man kan sige, at hvis det skal prøves, så er tiden jo den rigtige, siger han.

Hvis Helsingør Kommune finder en aktør, der vil leje de 1.327 kvadratmeter i Kulturhavnen, vil erhervskontrakten allerede træde i kraft i næste måned og street food-markedet vil kunne åbne i sommeren 2017.