Med en billet fra Museet for Søfart an man komme ombord på SS Bjørn.

Vær sømand ombord på et ægte dampskib

Prøv livet som matros, messedreng eller fyrbøder om bord på et ægte dampskib.

På M/S Museet for Søfart kan man i vinterferien opleve livet om bord på et af Danmarks smukkeste dampskibe S/S BJØRN. Iført ægte sømandstøj får man hyre som matros, messedreng eller fyrbøder og hjælper med at ordne reb, skovle kul, pudse messing eller andre maritime gøremål - og man får et stempel i sømandsbogen for veludført arbejde.