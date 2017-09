Vægdans og prisuddeling til Kulturnatten

Se billedserie Kulturnatten afrundes med opførslen af den akrobatiske performance ?Sparrow Dance? på tårnvæggen af en oplyst Helsingør Domkirke. Foto: Presse

Helsingør - 16. september 2017 kl. 07:47 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge digte og noveller, dans på væggen af domkirken og en helt ny prisuddeling er blandt hovedpunkterne i programmet til årets Kulturnat i Helsingør, skriver Frederiksborg Amts Avis. »Vi overvejede et reformationstema i anledning af reformationsåret, men vurderede, at det blev for tungt«. Vibeke Nørly fortæller om baggrunden for valget af årets tema for Kulturnatten i Helsingør og Espergærde, der løber af stablen den 29. september. Hun er chef for Espergærde Centret, og har været med til at vælge årets tema, der er 'Frit Valg'.

- Det er til dels i anledning af valgåret, men emnet er ikke tænkt så meget politisk, som det er tænkt som en udforskning af, hvorfor vi træffer de valg, som vi gør, siger Vibeke Nørly.

Programmet til Kulturnatten i Helsingør og Espergærde, samt Tikøb og Hornbæk, der finder sted en uge før på den 22. september, blev onsdag præsenteret ved et pressemøde i Toldkammeret. Her stod det klart, at temaet 'Frit Valg' blandt andet kommer til udtryk i en række foredrag i Espergærde Centret, hvor sognepræst Anne-Mia Lykner fortæller, hvorfor hun blev præst, og borgmester Benedikte Kiær fortæller, hvorfor hun blev politiker.

Ikke mere Hamlet

Arrangementerne i de fire byer spænder dog meget bredt. På bibliotekerne i Espergærde og Helsingør kan man komme med til udgivelsen af antologien 'Hamløs', der samler ni lokale unges digte og noveller.

- De unge var trætte af, at rigtigt meget af kulturen i Helsingør skal kobles op på Hamlet, så de har valgt at deklarere, at deres værker bliver uden Hamlet, altså 'Hamløs', siger bibliotekar Hanne Pedersen.

I Tikøb er der gode nyheder til lokale gourmander, da Tikøb Bryghus som noget nyt i år vil være med på Kulturnatten, og i Hornbæk vil der i år være et telt på torvet, hvor Yasmin og Asger og The Fat Pack spiller op til dans.

I Espergærde er der mulighed for at hoppe højt på en trampolin, der sender folk syv meter op i luften, ligesom de action-lystne også kan prøve Wipeout-banen, hvor det gælder om at holde sig på benene under forskellige forhindringer.

Hele molevitten rundes af ved Helsingør Domkirke, hvor performancekunstnere vil udføre en vertikal dans på kirkens væg med spotlightbelysning.

Ny Kulturpris

Jens Frimann Hansen, der er formand for Kulturnatten, er godt tilfreds med årets program, og glæder sig over den store tilmelding.

- Vi har oplevet en rigtig stor opbakning i år. Det glæder os, for det skaber en super stemning i byen, at alle de lokale kommer ud på gaden, så det ikke kun er turister. Det er noget, man godt kan savne andre tider på året, siger Jens Frimann Hansen.

Især de lokale foreninger er godt repræsenteret, og som noget nyt i år vil to lokale ildsjæle bliver honoreret for deres arbejde, når Kulturprisen på 20.000 kroner og Børne- og Ungekulturprisen på 10.000 kroner bliver uddelt på aftenen.

Helt frem til selve Kulturnatten vil der fortsat være mulighed for at tilmelde aktiviteter til aftenen.