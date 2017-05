Våd Kr. Himmelfart på Øresundsakvariet

I Kristi himmelfartsferien kan man på Øresundsakvariet kigge vi på havdyrenes form og hvad den kan fortælle om deres levested og føde. Hvorfor er nogen fisk tynde og lange? Mens andre er flade eller tykke? Hvorfor har torsken overbid? Og er det smart at have underbid? Hvad betyder formen (altså på fisken), for det sted hvor fisken lever? Det og meget andet kan man få svar på ligesom der er mulighed for at klappe en fladfisk og sig hej til taskekrabben.