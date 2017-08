Uspiselige pølser hos F.C. Helsingør koster sur smiley og bøde

Et hop fra 1. division til Landets bedste række, Superligaen har ikke været helt problemfrit for F.C. Helsingør, der har bøvlet med omstillingen til flere tilskuer på det lille stadion.

Og nu har der også været problemer med den rette opbevaring af pølser til de mange flere tilskuere.

Det viser en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, der var forbi 6. august, hvor en kontrollant besigtigede klubbens pølseboder i forbindelse med hjemmekampen mod F.C. Midtjylland.

Det kostede Superliga-klubben en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

- Virksomheden har en kølecontainer hvor der bl.a. er opbevaret nedkølede, varmbehandlede, letfordærvelige fødevarer fx pølser. Der er 5 hele kasser pølser. lufttemperatur i kølecontainer er målt til 19,2°C, direkte i pølser blev der målt til 16,1°C med indstikstermometer, fremgår det blandt andet af kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen.

Det er derfor fødevarestyrelsens vurdering, at opbevaring ved disse temperaturer, udgør en risiko for udvikling af patogene mikroorganismer.

– Det er dybt beklageligt. Vi har begået en fejl i forbindelse med vores indre procedurer, og det har vi allerede ændret på, lyder det fra Janus Kyhl, direktør ved F.C. Helsingør, til Newsbreak.dk.

Under tilsynet valgt F.C. Helsingør at lukke ned for salg af pølser og alle pølser, hvor gældende temperatur ikke er overholdt, blev kasseret.

Janus Kyhl fortæller til Newsbreak.dk, at man allerede har fundet en løsning på problemet.

Man har simpelthen valt at droppe containeren, og alle madboder får egne køleskabe, der skal huse de pølser, publikum kan købe i forbindelse med hjemmekampe på stadion.

– Det er superærgeligt. Vi plejer at have elitesmiley, lyder det fra direktøren, der godt kan se, at det har ført visse udfordringer med sig, sådan at rykke op i Superligaen.