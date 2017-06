Unge med banderelation tilstår indbrud og vold

To unge mænd med mellemøstlig baggrund, som angiveligt skal have banderelationer, blev fredag idømt 2 måneders fængsel hver især for indbrud og vold, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var en lang liste af tiltaler, som anklager Michael Qvist fredag formiddag kunne hive op af mappen, da to unge mænd med mellemøstligt baggrund på henholdsvis 20 og 21 år skulle for retten i Helsingør. Alligevel kunne sagen lukkes efter mindre end to timer. Det skyldes, at de to mænd, der ifølge Helsingør Dagblad skal have løse relationer til banden Loyal to Familia, begge tilstod deres ugerninger. Den 21-årige var tiltalt for at forsøge at bryde ind i en villa i Ålsgårde helt tilbage i 2014, samt at have været involveret i et slagsmål ved natklubben Rustik ved Svingelport i juli sidste år. Den 20-årige var tiltalt for at have begået indbrud i en villa i Espergærde i 2015 samt at have kørt i en Peugeot 407, der ikke tilhørte ham og have tanket den op uden at betale.