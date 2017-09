Unge mænd dræbte hund ved Trækbanen

En gruppe unge mænd i en bil var torsdag aften skyld i, at en hund mistede livet ved Trækbanen i Helsingør. Hvad der skulle have været en stille aftengåtur for Helle Bonde og hendes hund tog torsdag aften en dramatisk og tragisk drejning. Det beskriver hun i et Facebook-opslag, der indtil videre er kommenteret 17 gange og delt 14 gange. I opslaget beskriver hun, hvordan de unge mænd 'kørte vanvidskørsel uden styr på bil eller gående', hvilket førte til, at hendes hund blev ramt og mistede livet. Ifølge opslaget stoppede de unge mænd ikke efter episoden, men kørte blot videre. Hun opfordrer ved samme lejlighed til, at de lokale politikere indretter Helsingørs gader til i højere grad at dæmme op for vanvidskørsel.