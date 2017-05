Ung jazz i Toldkammergården

Helsingør Jazzfestival har tidligere præsenteret MGK elever fra Helsingørs Musikskole. Eleverne har altid haft et højt musikalsk niveau, men i år slår det alle rekorder, idet flere af årets deltagere har vundet finalen i Ung Jazz, som medlem af orkesteret Alawari, der fik den ærefulde titel ved et stort arrangement i Jazzhouse, der blev afholdt af Dansk Jazzmusikerforening i april i år.

Orkestrene fungerer på musikskolen som sammenspilsorkestre under ledelse af lærerne, hvoraf især sangerinden Anne Kierulff har lagt stor energi i at være kontaktled mellem Helsingør Jazzfestival og Helsingør Musikskole.

Kl. 13.00-13.30 spiller Nordic Quartet musik komponeret af kvartettens medlemmer, som alle har været med til at skabe de enkelte numres karakter undervejs, således at de nu fremstår som en del af denne kvartets helt særlige og personlige stil og lyd. Line up: Frederik Engell (tenorsax), William Jæger Steffensen (guitar), Mark Ibsgaard Gregersen (kontrabas), Frederik Holgersen (trommer)

Klokken 13.45 spiller Jazz Standard Orkesteret KommenPragTreLárs melodier fra den store amerikanske sangbog, med et rigt repertoire fra Hollywood film og Broadway musicals. Line up: Niels de Fine Olivarius (trompet), Frederik Engell (tenorsax), William Jæger Steffensen (guitar), Mark Ibsgaard Gregersen (kontrabas), Simon Forchhammer, (trommer)

Klokken 14.30 er det duoen The Ships Have Sailed, der præsenter originale sange af Cecilie Regenberg samt standards arrangeret i duoformat. Musikken balancerer imellem det intime og det legende, i et bredt og ambient klangunivers, der er forankret omkring et fast groove. Line up: Cecilie Regenberg (vocal) og Morten Bo Veifert (bas)