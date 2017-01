Udvist igen: 28-årig slog og sparkede kæreste i hovedet

En 28-årig rumæner skal et år i fængsel og herefter udvises af Danmark efter at være blevet kendt skyldig i grov vold mod sin daværende kæreste. Episoden skete natten til den 5. december 2016, hvor den nu dømte 28-årige rumæner opholdt sig i en campinghytte på Helsingør Camping på Strandalléen med sin kæreste.

Do you want to die ?

En uoverensstemmelse mellem dem førte til, at den 28-årige slog og sparkede kvinden adskillige gange i hovedet og på kroppen, ligesom han tog halsgreb og anbragte en pude over kvindens ansigt.