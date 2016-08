Tilbage i 2009 var det Holbæk Kommune, der lagde græs til DGI Landsstævne. Her ses DGI?s Verdenshold på stævnets store plads. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Udvalgs-flertal: Brug 28 millioner på landsstævne

Helsingør - 27. august 2016 kl. 05:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune er med i opløbet om at få DGI's gigantiske landsstævne til byen - men det koster skatteborgerne 23 til 28 millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sammen med kommunerne Horsens og Svendborg er Helsingør Kommune nu med i opløbet om at tiltrække landets største begivenhed indenfor breddeidrætten, som DGI's Landsstævne, som afholdes hvert fjerde år.

Mere præcist drejer det sig om et værtsskab for et stævne med omkring 25.000 gæster i 2021. Det fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde mandag.

Her skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt kommunen skal indsende en ansøgning til en 2. ansøgningsrunde, som i modsætning til 1. runde er juridisk og økonomisk forpligtende.

Opbakning fra fagudvalg

Sagen blev tidligere denne måned drøftet på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde, hvor et flertal bestående af Konservative, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne anbefalede, at der blev indsendt en bindende ansøgning. Omvendt stemte Venstres medlem Mette-Lene Jensen og DF's Ib Kirkegaard nej. De mente ifølge referatet ikke, at der fandtes et økonomisk råderum til at bruge så mange penge på et »engangsevent«.

Og penge kommer det til at koste for kommunen, fremgår det med al tydelighed af forvaltningens sagsfremstilling. Totalt set vil kommunen nemlig have udgifter for 28 millioner kroner. Forvaltningen mener dog på baggrund af tidligere afholdte landsstævner, at det vil være realistisk at tiltrække ekstern finansiering på omkring 5 millioner kroner, så den reelle regning for kommunen vil ende på 23,6 millioner kroner.

Også mange indtægter

På trods af, at den ganske store millionregning og det faktum, at kommunen er forpligtet til at dele et eventuelt underskud på stævnet med DGI, så er der ifølge forvaltningens beregninger også store indtægter for kommunens erhvervsdrivende ved et så stort og ugelangt arrangement.

Således vurderer man på baggrund af en prognosemodel fra VisitDenmark , at de 25.000 deltagers døgnforbrug og 112.000 overnatninger vil kunne give kommunen en samlet ekstraomsætning på 26 millioner kroner.

Endelig lægger forvaltningen vægt på, at den markedsføringsmæssige gevinst ved at være vært for stævnet også er meget stor. Det gælder særligt i forhold til børnefamilier i hovedstadsregionen, som bliver opmærksomme på kommunen som et aktivt sted, hedder det i sagsfremstillingen. Derudover kan begivenheden også give øget opmærksomhed på Helsingør Kommune som et sted, hvor man kan afholde møder og konferencer.