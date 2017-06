På baggrund af høringssvar fra naboer til byggeriet har forvaltningen i den nye lokalplan for byggeriet på den gamle kulplads ændret på størrelsen af bygningernes vinduer for at undgå indbliksgener. Illustration: WR Entreprise

Udvalg splittet: Mørke eller lyse mursten?

Helsingør - 11. juni 2017 kl. 04:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget sagde god for lokalplan for Kulgrunden, men Økonomiudvalg skal tage stilling til murstenenes farve, skriver Frederiksborg Amts Avis. En af Helsingørs mest attraktive byggegrund er Kulgrunden mellem Havnegade og Sophie Brahesgade, som i dag fungerer som betalingsparkering.

På denne grund, som er ejet af entreprenørfirmaet WR Entreprise, har et boligprojekt efterhånden været mange år undervejs. Men efter, at kommunens reviderede lokalplan for projektet for nylig var sluppet igennem Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævn, uden problemer, så var der udsigt til, at Teknik-, og Miljø- og Klimaudvalget ville godkende lokalplanen og sende den videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd uden videre. Og næsten sådan er det da også gået. Der var dog ét af punkterne i lokalplanen, som gav grund til uenighed, og det drejede sig om murstenenes farve, som i lokalplanen består af mørke sten. Her ønskede flere medlemmer af udvalget en lysere sten.

- Vi blev enige om at sende lokalplanen videre, og at Økonomiudvalget på næste møde skal tage stilling til murstenes farver ud fra prøver af de forskellige sten, så det ikke bare bliver med udgangspunkt i fotoerne i lokalplanen, siger formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Johannes Hecht-Nielsen(V), som dog personligt mener, at man har valgt den rigtige farve på stenene.

15 lejligheder

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et byggeri fordelt på to blokke med 15 lejligheder, som får fire etager ud mod Havnegade og havnefronten og to etager ud mod Sophie Brahes Gade i stueetagen er der i lokalplanen afsat plads til en restaurant på 120 kvadratmeter og butikker og liberalt erhverv.

