En løsning på pladsproblemerne i Børnehuset Klatretræet i Hornbæk må vente til efterårets budgetforhandlinger. Foto: Kim Rasmussen

Udvalg kunne ikke hjælpe Hornbæks forældre

Helsingør - 16. august 2017 kl. 20:15 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen umiddelbar løsning i sigte i sagen om det fyldte Børnehuset Klatretræet i Hornbæk. Flere løsninger skal i spil, lyder det fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er pladsproblemer i Børnehuset Klatretræet i Hornbæk, hvor fire børn står uden plads ved starten af det nye skoleår. Det betyder, at deres forældre i stedet må en tur hen ad kysten og aflevere deres børn i Børnehuset Hellebæk-Ålsgårde. En tur på 15 minutter hver vej, men det fyldte børnehus har alligevel skabt debat i den forgangne uge, også set i lyset af at det blot er et år siden, at man sammenlagde Hornbæks dengang to børnehuse til ét.

- Det er en problemstilling, som vi er nødt til at tage alvorligt, og det er også derfor, jeg har valgt at bringe det på dagsordenen, siger Christian Holm Donatzky(R), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen var på udvalgets møde mandag, men faldt dog ikke nogen endelig løsning. Forvaltningen havde ellers opstillet fire forslag, der både indebar små indgreb som inddragelse af kontor og værksted til ekstra plads og større indgreb som reelle tilbygninger.

Forvaltningens eget forslag var dog at afvente en kommende analyse af dagtilbudsområdet, hvilket der også var enighed om i udvalget.

- Vi har valgt at sende sagen videre til budgetforhandlingerne for 2018, da vi gerne vil have undersøgt, om der er alternative løsninger til de, der allerede er fremstillet. Det kunne eksempelvis være at tage pavilloner i brug, at bruge bygningen fra det gamle børnehus eller at lade nogle børn starte i SFO tidligere, siger Christian Holm Donatzky.

Usikre prognoser

Han understreger, at det er en beslutning, der kræver grundighed, da det er svært at spå om børnetallets udvikling.

- De prognoser vi har er jo i bund og grund baseret på gæt. Det et et uforudsigeligt område, og der er mange faktorer, der kan spille ind, såsom de mange nye boligbyggerier, der er på vej, siger Christian Holm Donatzky.

De fire børn og deres forældre må altså i første omgang en tur til Børnehuset Hellebæk-Ålsgårde, hvor der er god plads.