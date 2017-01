Bornholm i folkemødeugen er blevet en dyr fornøjelse. Foto: Vagn Ytte Larsen

Udvalg: Der er stadig råd til Folkemødet

Helsingør - 27. januar 2017 kl. 04:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men færre byrådsmedlemmer får lov at tage med - og det bliver med tog i

stedet for fly. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Som omtalt i Frederiksborg Amts Avis, så har forvaltningen bedt Økonomiudvalget om at tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang, at kommunen skal deltage i Folkemødet i juni i Allinge på Bornholm. Baggrunden er, at kommunens udgifter til transport og indkvartering har været stærkt stigende, hvilket blandt andet skyldes voldsomt stigende priser på næsten alt på Bornholm i folkemødeugen.

Således fremgår det af sagsfremstillingen, at regningen fra sidste års folkemøde nåede op lige under 180.000 kroner, mens deltagelsen i mødet i 2014 var nede på 67.637 kroner.

På sidste folkemøde deltog 11 byrådsmedlemmer og i alt syv embedsmænd, som alle tog flyet til Bornholm. Alle byrådsmedlemmer havde i øvrigt muligheden for at tage med til arrangementet.

Kun én deltager pr. parti

Da sagen blev drøftet på det seneste møde var det et enigt Økonomiudvalg, som besluttede, at det fra i år kun bliver muligt at sende ét byrådsmedlem af sted på kommunens regningen pr. parti eller liste.

Derudover blev man også enige om, at turen fra i år skulle ske med tog, færge og bus, fremgår det af referatet fra mødet i Økonomiudvalget. En billet fra Helsingør til Rønne kan på den måde ifølge forvaltningen klares for 700 kroner pr. deltager tur-retur.

Stor besparelse

Hvis man ender med at sende en repræsentant fra hvert parti og tre embedsmænd af sted i år, i alt 11 personer, så vil transporten kunne klares for samlet cirka 7.700 kroner. Det er et betydeligt mindre beløb end de lidt over 51.000 kroner, som der sidste sommer blev brugt på flybilletter og bus til lufthavnen.