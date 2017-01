Se billedserie Else Bondes bedstefar var en driftig kroejer i Hellebæk, og hun og hendes familie har bidraget med både beretninger og effekter. Blandt andet de fire malerier i denne krodør, malet af Carl Carlsen som betaling for kroophold. Foto: Allan Nørregaard

Udstilling: Dengang de kendte boede på Hellebæk Kro

Helsingør - 29. januar 2017 kl. 07:08 Af Dorte Møller Rasmussen

På Hammermøllen er der åbnet en fin lille udstilling om Hellebæk Kros omskiftelige tilværelse. Mange kulturpersonligheder har i tidens løb besøgt Hellebæk Kro. Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg indlogerede sig eksempelvis på kroen i 1847, og det var faktisk på det dengang beskedne hotel, at hun i sin tid skrev vaudevillen »En søndag på Amager«.

- Mange tror, at det berømte æøgtepar boede i den lille bygning på hjørnet, som vi i dag kalder Hellebæk kro, men det var det bestemt ikke, For bygningen er først opført i 1849. Så det var på et hotelværelse i Bøssemagergade 1, fortalte egnshistorikeren Erik Trolle, da han i går åbnede den nye særudstilling på Hammermnøllen : Kro - Badehotel - Ejerlejlighed.

Mange kendte

Men ægteparret Heiberg var ikke de eneste kunstnere, der faldt for Hellebæk. Holger Drachmann, Vilhelm Bergsøe, Herman Bang og kejserinde Dagmar var sammen med en flok billedkunstnere betaget af området og indlogerede sig på hotellet.

Det er Arkivgruppen under Hammermøllens Venner, der har stået på hovedet i arkiverne for at finde materiale om den kendte kro, som faktisk i starten lå i Aalsgaard - der hvor Avlsgården ligger i dag. Det var i 1720, hvor Niels Pedersen drev krohold.

- Man kan undre sig over, at kroen ikke lå i Hellebæk, for det var jo her, de fleste aktiviteter foregik med vandmøllerne, men måske har man ikke ønsket en kro så tæt på arbejderne, ræsonnerede Erik Trolle til åbningen i går.

Flyttede i 1749

Omkring 1749 flyttede kroen til Hellebækgaard. Stephen Hansen var en stor mand på egnen, og han fik kongelig bevilling til at drive kroen.

Men da Heinrich Carl Schimmelmann i 1769 overtog Hellebækgaard blev kroen flyttet til Bøssemagergade på hjørnet af Strandvejen.

I 1870 blev kroen overtaget af Hellebæk Fabrikker, som drev den i 15 år, inden den blev solgt til vognmand Peter Emil Hansen.

Men det var først i 1911, da familien Bonde overtog stedet, at der for alvor begyndte at ske noget. Den første ejer var Anna Marie Bonde, der drev kroen med sin ægtefælle Johannes. De havde erfaring fra restaurant og Hotel Bondegården i Hornbæk, og senere overtog sønnen Peter Bonde kroen, som nu også blev badehotel, og i hans år var det et virkelig kendt og velrennomeret sted.

Kunsten betalte

Familien Bonde bor stadig på disse kanter, og Else Bonde, der er barnebarn af Peter Bonde, har sammen med sin bror, Jens-Peter, bidraget til udstillingen med både effekter og beretninger.

- Jeg boede på Hellebæk Kro og badehotel ad flere omgange, men da jeg var syv år flyttede vi derfra for altid, fortalte Else Bonde, til åbningen af udstillingen i går.

Blandt de sjove effekter er en krodør, dekoreret med fire skønne malerier, der normalt hænger hjemme hos søskendeparret i guldramme. Men her er de taget ud af rammerne og sat ind i dørfyldninger - akkurat som det skete dengang, når fattige kunstmalere ikke kunne betale for opholdet og i stedet malede værker til dekoration af krostuerne.

Blandt disse kunstmalere var Carl Carlsen, som også har malet de fire malerier på krodøren. C.C. 1892, står der som signatur.

Desuden har familien Bonde kunnet bidrage med masser af skønne fotos fra en tid, der var. Takket være omhyggeligt førte scrapbøger, kan man tydeligt fornemme den stemning, der var på stedet.

Omskiftelig tilværelse

Hellebæk Kro har ført en omskiftelig tilværelse. I 1956 solgte Peter Bonde kro og hotel til Harry Petersen, som blot fire år senere solgte til Harry Rasmussen. Han solgte i 1978 ejendommen til et byggeselskab, som omdannede hotellet til de ejerlejligheder, der er i dag.

Den lille kro på hjørnet blev købt af Peter Sandholt, som indrettede restaurant i 1982. Siden har kroen været solgt og forpagtet flere gange, men i 2013 købte Anette Tappert kroen, og har i dag indrettet den til center for fod- og zoneterapi.

Det er som altid en rigtig fin udstilling, man kan se i Hammermøllens hyggelige lokaler. Udstillingen har åbent torsdag og fredag 10 til 16 og i weekenderne mellem klokken 10 og 17. Der er fri entré, og udstillingen slutter efter påske.