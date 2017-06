Udsolgt: Alle pladser besat til Ironman

- Det er helt fantastisk at mærke, at der er så stor opbakning fra såvel danske som internationale triatleter. Mere end 45 forskellige nationer vil stille til start. Og det er et stort skulderklap til Helsingør som værtsby og alle der her været med til, at skaffe IRONMAN 70.3 Europamesterskabet til Danmark, siger Thomas Veje Olsen, der er direktør for IRONMAN Danmark.