Den 21-årige mand har lavet ballade flere steder i Ålsgårde, bl.a. her ved stationen, og i centret, hvor bodegaen ligger. Foto: Arkiv

Uberegnelig: Ung mand skaber utryghed i hel by

Helsingør - 12. juni 2017 kl. 04:13 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand har i en årrække skabt utryghed blandt borgere og butikker i Ålsgårde. Nu er dråben ved at være nået hos den lokale bodega, skriver Frederiksborg Amts Avis. I marts 2016 går en 20-årig ung mand amok i Retten i Helsingør og kaster med stole, da han bliver idømt varetægtsfængsling i 14 dage efter anklager om trusler og vold. To betjente bliver nødsaget til at træde til og pacificere den unge mand ved at lægge ham i håndjern og føre ham ud af retslokalet, hvor han fortsætter med at råbe og skrige. Lokale i Hornbæk og Ålsgårde kender alt til den unge mand, der vel bedst kan betegnes som en plageånd i området. Han har stjålet fra butikker, nikket skaller til medarbejdere, truet tilfældelige personer og kastet med flasker og smadret ruder. Nu er tålmodigheden ved at være brugt op i byen.

Rebecca Garde Johansen, der ejer Ålsgårde Bodega, er en af de erhvervsdrivende, der har været værst ramt. Sidste sommer ødelagde den 21-årige mand vinduer i bodegaen til en værdi af 600.000 kroner.

- Han er ubehagelig og aggressiv og skaber utryghed i byen. Folk er bange for, hvad han kan finde på. Efter episoden med vinduerne var vi nødt til at ansætte en vagt i en periode for at undgå at det gentog sig, fortæller Rebecca Garde Johansen.

Både hun og hendes kunder er trætte af at være nervøse over, hvad der kan ske næste gang.

Forstår det ikke

- Jeg forstår ikke, at han kan få lov at blive ved. Jeg har ikke en finger at sætte på politiets arbejde, men de er magtesløse, for han er ligeglad med at blive anholdt. Han har brug for en socialrådgiver eller en, der kan få styr på hans dæmoner, siger Rebecca Garde Johansen.

Også Netto, Fakta og tankstationen Cirkle K i Ålsgårde har ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger haft problemer med den unge mand, men ingen af butikkerne ønsker at udtale sig om episoderne.

Svært uden samarbejde

Hos SSP i Helsingør, der arbejder med at forebygge kriminalitet hos unge, blandt andet i de udsatte boligområder Nøjsomhed og Vapnagaard, har man kendskab til den pågældende unge mand, der dog ikke falder under SSP's typiske målgruppe.

- Mange af de unge, vi har at gøre med, er unge, som hænger ud i grupper, og hvis de begår kriminalitet, gør det under gruppepres eller et øjebliks dumhed. Her kan vi pege på en direkte årsag til kriminaliteten, fortæller Mikkel Müller.

Mere vanskeligt er det for SSP, når der er tale om en enlig ulv, hvis motiv er uklart og som ikke ønsker at samarbejde med kommunens medarbejdere.

- Dér hvor det for alvor bliver svært er, når den unge ikke viser noget ønske om at ændre sin situation og ikke ønsker at samarbejde. Når den unge bliver ligeglad med at ryge i fængsel i perioder. Her er det vi rammer muren som SSP-medarbejdere. Så det handler ikke om, at vi ikke forsøger at samle de her unge op. Vi kan bare ikke tvinge nogen til noget, de dybest set ikke vil, siger Mikkel Müller.

Stak af fra fængslet

Samme melding kommer fra Kriminalforsorgen og Horserød Fængsel, hvor den pågældende unge mand sidste efterår stak af fra. Det fortæller institutionschef, Lene Møller-Nielsen.

- Vi har en systematisk afdækning af, hvad årsagen til den begåede kriminalitet er. Hvis vi kan se, at der er et problem med stof- eller alkoholmisbrug, kan vi sætte en helt konkret indsats i gang. Dér hvor vi har svært ved at gøre noget, er når der ikke er nogen oplagt årsag til kriminaliteten, fortæller Lene Møller-Nielsen, som ikke har et bud på en løsning.

- Hvis vi kendte den, så havde vi ikke de her problemer, siger hun.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi, men uden held, da de relevante medarbejdere er på ferie.

viemo