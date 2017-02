Tyve stjal helt nyt køkken

Det var koster i den helt tunge ende, som en eller flere tyve lykkedes at få med sig fra et indbrud i et fritidshus på Villingebækvej. Udbyttet omfatter således et komfur, en opvaskemaskine, en køkkenvask samt en mængde køkkenelementer af mærket HTH, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbruddet, hvor et vindue blev brudt op, er sket fra fredag klokken 16 til søndag klokken 12.