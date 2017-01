Tyv flygtede fra toilettet

Torsdag klokken 17.40 fik politiet en anmeldelse fra en 72-årig mand, der bor på Egevangsvej.

Manden havde hørt lyde i sit hus, og havde kigget efter, om der var nogen. Her opdagede han, at en tyv var brudt ind i huset via badeværelsesvinduet. Desuden var skabe og skuffer blevet åbnet. Herefter hørte manden et bump fra toilettet, som han formodede måtte være lyden af indbrudstyven, der flygtede efter at have opdaget, at der var nogen hjemme i huset. Intet blev stjålet ved indbruddet.