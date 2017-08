Turistkontoret skal flytte

Helsingørs turistinformation vil næste år være at finde på Kulturværftet, mens det gamle turistkontor i Toldkammeret lukker, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En simpelt grønt skilt med et stort 'i' på, i dagstimerne skjult bag blomsterhandlerens pavillon. Hvis turister i Helsingør i dag har svært ved at finde turistinformationen, kan man ikke lægge dem det til last. Det er blandt andet baggrunden for, at turistinformationen i byen nu flytter til Kulturværftet. Det besluttede Kultur- og Turismeudvalget på et møde mandag. VisitNordsjælland og konsulentbureauet GivRum har siden sidste efterår undersøgt, hvordan Helsingør kan udvikles som vært for turister, og her blev der blandt andet peget på Helsingør Station og turistinformationen i byen som områder med rum for udvikling.