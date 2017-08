Snart vil flere udlændinge måske vælge at lade sig vie foran Kronborg, efter at Økonomiudvalget i denne uge besluttede at læmpe kravene til civilstandsdokumentation. Foto: Andreas Norrie

Turisme: Lempede krav skal give bryllups-boom

Helsingør vil gerne være en attraktiv destination for bryllupsturisme og afskaffer derfor nu et krav, som har været en bremseklods for flere

udenlandske par. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er langt til Ærø. Både når det gælder fysisk distance, men også når det kommer til antallet af udlændinge, som lader sig vie i kommunen. Den lille kommune i det sydfynske øhav er blandt landets førende inden for kategorien bryllupsturisme. I 2015 valgte hele 2831 udenlandske par at lade sig gifte i øens smukke omgivelser. Den bølge vil Helsingør Kommune gerne med på, og potentialet er stort med et væld af sceniske lokationer som Kronborg Slot og de mange strande. Sidste år tog 62 giftelystne par turen til Helsingør, men det tal skal blandt andet en kampagne fra VisitNordsjælland være med til at øge. I denne uge vedtog Økonomiudvalget så endnu et tiltag, der skal øge tilstrømningen af bryllupsturister, nemlig en lempelse af kravene til at blive gift i Helsingør. Før skulle alle par fremvise en såkaldt civilstandsattest som bevis for, at de ikke er gift med andre, og den kan være en stopklods i processen. Det fortæller Lisbeth, der er bryllupsarrangør og indehaver af Elsinore Wedding.