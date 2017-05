2016 var et publikumsmæssigt succesfuldt, men økonomisk skuffende år for HamletScenen. Foto: Arkiv

Trods publikumsboost: HamletScenen ender i rødt

Helsingør - 08. maj 2017 kl. 04:33 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods en massiv stigning i publikum i forbindelse med jubilæumsåret 2016, måtte HamletScenen gå ud af året med et lille minus på bundlinjen, skriver Frederiksborg Amts Avis. 400-året for Shakespeares død og 200-året for den første Shakespeare-forestilling på Kronborg. 2016 var et sandt jubilæumsår for HamletScenen, der kunne mærke Hamlet-feberen ved billetlugerne, hvor hele 11.021 personer i løbet af året var inde og se en forestilling. Det er 4720 flere end i 2015, på trods af færre opførsler set over hele året.

- Det var især Shakespeare Festivalen, som virkelig battede, siger Lars Romann Engel, der er teaterdirektør og kunstnerisk leder på HamletScenen.

Flere C end A-billeter

Trods det stor indryk var året 2016 dog ikke nogen succes økonomisk for HamletScenen. Årsregnskabet viser således et lille minus på bundlinjen på knap 111.000 kroner. Forklaringen skal primært findes i, at entréindtægterne for året endte med at være noget lavere end forventet. Teaterdirektøren forklarer:

- Vores billetter er differentieret efter prisklasse, og sidste år solgte vi flere C-billetter end vi solgte A-billetter. Derfor har entréindtægterne ikke ramt det niveau, som vi havde budgetteret med, siger Lars Romann Engel.

Derudover mistede HamletScenen éntreindtægter, da man under Shakespeare Festivalen sidste år måtte aflyse en forestilling med et internationalt teaterkompagni i slotsgården på Kronborg, da Sting var blevet booket til at spille i Kulturhavnen sammen aften. HamletScenen opgjorde de tabte indtægter til at være 417.000 kroner, men fik kun 185.000 i erstatning fra Helsingør Kommune.

Stor opsætning på plads

Også det indeværende år bliver et markant et af slagsen for HamletScenen, der under Shakespeare Festivalen i august har premiere på deres første internationale egenproduktion. Den hedder 'Hamlet' og har Cyron Melville, Natalie Madueno og Vivenne McKee i hovedrollerne, mens Mike Sheridan står for musikken.

Som led i finansiering af opsætningen skulle der indhentes omkring 7,5 millioner kroner i støtte fra fonde, fremgår det af årsregnskabet 2015. Det arbejde er man nu i mål med, fastslår Lars Romann Engel.

HamletScenen er blandt andet støttet af Helsingør Kommune gennem egnsteateraftalen, Region Hovedstaden og Augustinusfonden.