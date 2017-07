Tre biler brændt af med molotovcocktails

Klokken 1.25 fik Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Politi anmeldelse om, at tre biler stod i lys lue på parkeringspladsen ud for nummer 34.

Der var tale om en mørkerød Ford Focus, en hvid VW Golf og en grøn Nissan Primera - de to sidstnævnte holdt ved siden af hinanden, og ilden var så voldsom, at den nåede at svide en grøn hæk af ind til bebyggelsen.

- Vi ved, at bilerne er sat i brand ved hjælp af molotov-cocktails, så nu skærper vi patruljeringen i området for at forsøge at forhindre, at sagen escallerer, siger Bjarne Westergaard.