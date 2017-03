Se billedserie Steffen Ravn Jørgensen ved navnetræet i Skt. Olai Kirke. Foto: Victor Viemose.

Travlhed ved døbefontene i Helsingør

Helsingør - 07. marts 2017

Mens færre og færre forældre på landsplan vælger at lade deres barn døbe, har der været stor travlhed ved døbefontene i Helsingør i 2016. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. 2016 har været et år med stor aktivitet ved døbefontene i kirkerne i Helsingør Kommune. Mens færre og færre forældre på landsplan vælger at navngive deres nyfødte i kirken, har 2016 været et godt år for kirkerne i Helsingør. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år blev 409 nyfødte, svarende til 81,8 procent, døbt i en af Helsingør Provstis 10 kirker. Det er en markant stigning i forhold til de 72,6 procent året før og i forhold til landsgennemsnittet, der ligger på 67 procent og er støt nedadgående.

Et fast holdepunkt

I Helsingør Domkirke, der også er kendt som Skt. Olai Kirke, kan domprovst, Steffen Ravn Jørgensen, godt mærke den stigende interesse for at lade sit barn døbe i kirken.

- Jeg ser en fortsat interesse for at markere de store begivenheder i ens liv i kirken. Det er en måde for folk at sætte ord og handlinger på noget, der kan være svært at udtrykke. Jeg synes udviklingen er meget glædelig, og vi kan jo kun håbe på, at det fortsætter, siger Steffen Ravn Jørgensen.

Om befolkningen i Helsingør er mere traditionsbevidste end i resten af landet har domprovsten svært ved at svare på, men han ser en tendens til at nogle vender tilbage til det velkendte.

- Når jeg snakker med forældrene, så siger de ofte, at for dem er dåben et fast holdepunkt i en omskiftelig og usikker verden. Dåben er noget genkendeligt og det giver barnet en rettesnor og et fundament at stå på, siger Steffen Ravn Jørgensen.

Folder og hjemmeside

Selv har Steffen Ravn Jørgensen og hans kolleger i Helsingør Domkirke også en aktie i den stigende interesse for få sit barn døbt i kirken. Sidste år begyndte små foldere at dumpe ind af brevsprækken hos alle nybagte forældre i Skt. Olai sogn. I den står en række gode grunde til at lade sit barn døbe, samt kontaktoplysninger på den eller de lokale præster.

Det er én af måderne, hvorpå kirkerne i Helsingør er begyndt at gøre opmærksom på sig selv på. I løbet af foråret lancereres også en hjemmeside, hvor nybagte forældre kan finde inspiration til både navne og dåbskjoler.

- Kirken er ikke en ligeså naturlig del af folks liv som den plejede at være, og derfor må vi huske folk på, at vi er her og hvad vi står for, siger Steffen Ravn Jørgensen.

Ifølge domprovsten må man ikke glemme, hvilken rolle kristendommen har spillet for, at vi har det samfund, som vi har i dag.

- Det kan være nemt at tage ting som ligeværd mellem mennesker, ytringsfrihed og demokrati for givet i Danmark, men der er mange steder i verden, hvor de ting ikke er selvfølgeligheder. At holde fast i de kristne traditioner er en af måderne, hvorpå vi kan minde os selv om de værdier og det fundament, vi står på, siger han.