Bliver Helsingør vært for Træskibs Sammenslutningens pinsetræf næste år, kan der ventes mellem 60 og 100 gamle træskibe i havnen i Helsingør. Billedet her er fra Nykøbing Sjælland, som tidligere har været vært for træskibstræf. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Træskibstræf er på vej til Helsingør næste år

Helsingør - 12. januar 2017 kl. 11:52 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur og Turisme-udvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilskud til træskibstræf i 2018. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Allerede fra juli i år forventes det, at Nationalmuseet flytter deres gamle træskibe til Helsingør i samarbejde med M/S Muset for Søfart. Så de kommer til at give et helt særligt maritimt islæt i Kulturhaven, Og endnu mere træskibs-nostalgi kan der komme året efter, for Træskibs Sammenslutningen har søgt Helsingør Kommune om at kunne lægge det årlige pinsestævne i Helsingør i 2018. Det forudsætter dog et tilskud af betragtelig størrelse.

Træskibs Sammenslutningens pinsestævne er en maritim begivenhed med mellem 60 og 100 gamle træskibe. En del af skibene er omkring 100 år gamle eller mere, så det er noget af en publikumsmæssig attraktion, og der kan desuden ventes mellem 500 og 700 besætningsmedlemmer i de tre dage, pinsetræffet varer.

Nu skal Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til, om Helsingør kommune skal forsøge at skabe et maritimt fokus i 2018. Udover Træskibs Træffet forventer Helsingør Havn nemlig yderligere at være vært for arrangementet Nordisk Sejlads, som er en kapsejlads med store gamle træskibe fra Danmark, Norge og Sverige, som kommer til Helsingør i løbet af sommeren 2018.

- Sammen med de to maritime events samt flytningen af Nationalmuseets skibe, sættes der fokus på Helsingørs maritime profil, hedder det i indstillingen fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, som anbefaler, at kommunen yder de i alt 800.000 kroner i tilskud ti træskibstræffet og til udviklingen af den maritime fortælling i Helsingør.

- Med værksteder, en fyldt havn det meste af året og et nationalt museum for søfart samt et værftsmuseum står Helsingør stærkt i forhold til at brande byens maritime kulturhistorie og tiltrække turister. Kobles dette sammen med andre eksisterende arrangementer som eksempelvis Knejpefestivalen og Sundtoldmarkedet, vil kommunen yderligere kunne udvikle det maritime brand og den historiske formidling samt en levende havn hele året - til glæde for borgere og turister, hedder det i centrets indstiling til udvalgsmødet på mandag.