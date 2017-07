Se billedserie »Problemet er, at de små gårde bliver overtaget af byfolk, som ikke dyrker landbrug. Samtidig har måden at købe ind på ændret sig«, siger Nicolaj Wium, der har været torvehandler på Axeltorv i 17 år. Foto: Victor Viemose

Torvehandlere: En trist udvikling

Helsingør - 25. juli 2017 kl. 07:02 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var der rift om pladserne, når torvehandlerne rullede ind på Axeltorv for at sælge deres hjemmeproducerede varer til Helsingørs handlende. Spoler man frem til 2017 er kun en håndfuld stande at finde på torvet på selv en solbeskinnet sommerdag, og lørdag takkede endnu en torvehandler af. Efter 17 års tro tjeneste takker Merete Madsen af og flytter til Bornholm med sin mand, Jens Madsen. Det efterlader blot tre faste stadeholdere på torvet. Én af dem er Nicolaj Wium fra Havreholm, der startede på Axeltorv samtidig med Merete Madsen. Lørdag formiddag har han taget opstilling bag længere rækker af glas med hjemmelavet honning og marmelade. Han mener, at torvehandlens tilbagegang skyldes flere ting.

- Jeg tror, det primære problem er, at de små gårde bliver overtaget af byfolk, som ikke bruger det til landbrug. Samtidig har måden, folk handler ind på, ændret sig. Nu er der jo en Netto og en Rema 1000 på hver andet gadehjørne, og man kan købe ind på nettet. Man kan godt sige, at det er en kultur, der er lidt ved at dø, siger Nicolaj Wium.

Mangler kommunal opbakning

Helt så pessimistisk er Irene Laybourn fra Gilleleje, der sælger frakker og andet modetøj til kvinder.

- Det kan godt lade sig gøre. Se bare på Køge og Roskilde, hvor der er velfungerede torvehandel. Jeg tror mere, det handler om, at rammerne ikke er på plads. Der mangler noget spændende på torvet udover fadøl, der gør at folk bliver hængende, siger Irene Laybourn, der savner kommunal opbakning.

Det samme gør Jette Eriksen, der sælger kartofler, gulerødder og andet grønt, og er den af de tilbageværende torvehandlere, der har været med længst. Til oktober kan hun fejre 52 års jubilæum på Axeltorv.

- Jeg synes godt vi kan savne at blive prioriteret af kommunen. Vi bliver gennet væk, når der er andre arrangementer på torvet, og da Det Internationale Marked kom for nylig, måtte vi høre det fra p-vagterne. Vi havde ikke fået besked, siger Jette Eriksen.

Så længe helbredet holder

Selvom torvehandlerne er triste over udviklingen, så glæder de sig over det sammenhold, de har på torvet.

- Vi har rigtigt mange søde kunder, som er trofaste og sætter stor pris på, at vi er her. Men det er klart, at det kan være svært at trække nye til, når vi er så få som vi er, siger Irene Laybourn.

Jette Eriksen, der har sin gård i Gurre, er også glad for sine kunder, og har ikke i sinde at stoppe inden for nogen nær fremtid.

- Vi har et super sammenhold og har haft rigtigt mange gode grin sammen. Så jeg har tænkt mig at fortsætte, så længe helbredet holder til det, siger Jette Eriksen.