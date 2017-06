Den 44-årige, der tidligere ejede tre selskaber, er i dag i en situation, hvor økonomien er usikker, kom det frem her i Retten i Helsingør. Foto: Camillia Tiefensee Schrøder

Tømte strandvejs-villa for at snyde kreditor

Helsingør - 14. juni 2017 kl. 04:36 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere direktør erkendte sig ved retten i Helsingør skyldig i skyldnersvig overfor bank, skriver Frederiksborg Amts Avis. En 44-årig mand fra Ålsgårde-området er ved en tilståelsessag ved Retten i Helsingør blevet idømt 80 dages betinget fængsel for skyldnersvig, ligesom han er blevet dømt til at betale 70.000 kroner i erstatning til Den Jyske Sparekasse.

Den 44-årige erkendte i retten, at han havde fjernet værdier for 70.000 kroner fra en villa på Nordre Strandvej selv om der var tale om værdier som en panthaver i form af et realkreditinstitut havde pant i, og hvor Den Jyske Sparekasse var garantistiller for realkreditlånet. Banken mente dog, at der var tale om, at den 44-årige havde fjernet installationer og værdier for 141.000 kroner.

Usikker økonomisk situation

I retten kom det frem, at den 44-årige tidligere har ejet tre forskellige firmaer, men at han blev hårdt ramt af finanskrisen, og det har betydet, at han havnede med nogle ejendomme, som ikke kunne realiseres. Det betyder, at hans økonomiske situation stadig ikke er afklaret.

Tidligere dømt

Det fremgår af dommen, at den 44-årige har to andre domme bag sig. Han blev således sidste år ved Retten i Helsingør idømt 30.000 kroner i bøde for overtrædelse af bogførings- og aktieselskabsloven. Tidligere i 2016 blev han ved Retten på Frederiksberg også blandt andet dømt for overtrædelse af bogføringslovgivningen. Dommen endte med at blive på 14 dages betinget fængsel.