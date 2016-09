To nye uddannelser i iværksætteri og projektledelse

Helsingør er en kommune med mange iværksættere, derfor har CPH Business Academy valgt at lægge to uddannelser, en i projektledelse og en i iværksætteri, i Helsingør. Uddannelsen er målrettet erhvervslivet i Helsingør, og derfor har man lagt undervisningen efter klokken 17, med opfølgning online, så dem der arbejder kan deltage.

- Vi holdt et møde for erhvervslivet i Helsingør i foråret, hvor vi fandt ud af, at der var stor interesse og et klart behov for både projektledelse og viden om iværksætteri blandt virksomhederne i Helsingør, fortæller René Mørkeberg, der er centerchef hos Copenhagen Business Academy.