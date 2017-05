To maskerede mænd anholdt

To mænd fra Helsingør-området blev natten til onsdag anholdt, fordi de er mistænkt for at ville bryde ind på Shell-tanken i Hornbæk. De to blev opdaget af et vidne, der så dem ankomme på en motorcykel. Vidnet undrede sig over, at de to mænd var maskerede og luskede rundt bag tankstationens bygning. Politiet blev tilkaldt og en hundepatrulje fandt kort efter de to mænd i en have i nærheden. Det viste sig, at den motorcykel, som de var kørt på, var meldt stjålet. Det bliver nu undersøgt, om de to kan sættes i forbindelse med indbrud andre steder. Foreløbig er de sigtet for forsøg på indbrud på Shell-tanken. De to blev anholdt klokken 01:54.