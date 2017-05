To litauere snuppet efter prøverums-trick

I et prøverum havde de fjernet alarmer fra tøj til en samlet værdi af 3.900 kroner. Imidlertid blev de opdaget, og de fik mulighed for at overnatte i detentionen på politigården i Helsingør. De to mænd er fra Litauen, og det betyder, at de sandsynligvis bliver udvist efter udlændingeloven eller får en dom i retten i Helsingør, oplyser Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi.