To kvinder stukket ned: Eksmand er mistænkt

To søstre blev tidligt mandag morgen stukket ned i en lejlighed på Vapnagaard, men er uden for livsfare. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

To kvinder, som er søstre, blev tidligt mandag morgen omkring klokken 06.54 under ikke nærmere oplyste omstændigheder udsat for et knivstikkeri i en lejlighed på Sporegangen i boligområdet Vapnagaard. Den ene af kvinderne, der blev stukket i halsen, blev kørt til behandling med ambulance til Rigshospitalets Traumecenter, og den anden kvinde, som havde lettere skader, blev kørt til Hillerød Hospital. Ifølge pressekoordinator Henrik Suhr, Nordsjællands Politi, så er de begge uden for livsfare.