Rent drikkevand i hanerne er et af de spørgsmål bestyrelsesmedlemmerne skal tage stilling til.

To borgere skal vælges til Forsyning Helsingørs bestyrelse

Helsingør - 11. september 2017 kl. 15:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan sikrer vi fortsat rent drikkevand i hanerne, og hvordan skal fremtidens store regnvandsmængder ledes forsvarligt og smart væk, så risikoen for oversvømmelser i Helsingør Kommune mindskes?

Det er nogle af de strategiske spørgsmål, der jævnligt bliver behandlet i bestyrelsen i de to selskaber Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

De sidste fire år har to lokale borgere haft direkte indflydelse på beslutningerne som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne, og nu er det igen tid til at afholde forbrugervalg.

- Det er anden gang, at vi skal afholde valg til vand- og spildevandsselskaberne. Jeg håber, at mange interesserede borgere i kommunen vil stille op og at mange ønsker at deltage i valget, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, der kan indtræde i begge selskabers bestyrelser - samt to suppleanter - til en 4-årig periode.

Frem til den 27. september er der opstilling af kandidater.

Efter godkendelse af kandidaterne offentliggøres kandidatlisten og valgkampen begynder.

I perioden fra den 27. oktober til 16. november kan der stemmes elektronisk via www.fh.dk, og den 18. november offentliggøres valgresultatet.

De to forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne fra 1. januar.

Kandidater, der ønsker at stille op til valget, skal være myndige efter dansk ret og opfylde et krav om, at 10 myndige personer, som er forbrugere i de to selskabers forsyningsområde, underskriver sig som stillere for kandidaten. Kandidaterne skal erklære sig villige til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Hele valgregulativet kan ses på Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk. Her kan interesserede kandidater også læse mere om, hvordan man bliver opstillet.