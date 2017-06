To biler udbrændt på p-plads i stort boligområde

Her stod to parkerede personbiler tilhørende beboere på stedet i flammer. Mens de to biler ikke stod til et redde, så lykkedes det at undgå at ilden bredte sig til en tredje bil, som dog fik mindre varmeskader, oplyser vagtchef Michael From Hansen, Nordsjællands Politi, til Frederiksborg Amts Avis.