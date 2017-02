Se billedserie Samer Zaazou modtog i 2015 Helsingør Kommunes Integrationspris for sit arbejde i Tetriz. Foto: Camilla Schrøder

Send til din ven. X Artiklen: Tetriz forebygger kriminalitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tetriz forebygger kriminalitet

Helsingør - 21. februar 2017 kl. 11:51 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Væresteder i socialt belastede områder kan spare samfundet for store udgifter viser ny rapport. Én af dem er Tetriz i Helsingør, skriver Frederiksborg Amts Avis. Ifølge en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, CFBU, kan kommuner spare mange penge ved at have væresteder og klubtilbud for unge i udsatte boligområder. Ifølge CFBU's beregninger koster de mest belastede kriminelle unge samfundet 900.000 kr. mere end lovlydige unge. Det skyldes bl.a. øgede udgifter til politi, retsvæsen og overførselsindkomst.

Mange Bilal'er

I rapporten fortælles historien om 15-årige Bilal , der går fra at strejfe omkring boligkvarteret Nøjsomhed i det sydlige Helsingør og begå småkriminalitet sammen med kammeraterne til at komme i klubben Tetriz og udvikle drømme om at blive pædagog.

SSP-leder i Helsingør Kommune, Mikkel Müller glæder sig over, at Tetriz bliver brugt som godt eksempel i rapporten, og fortæller at Bilal-historien er et billede på klubbens gode arbejde.

- Da Tetriz startede i 2012 så vi mange historier i stil med Bilals. Siden er typer som ham gået hen og blevet gode rollemodeller for andre unge i klubben, siger Mikkel Müller.

I dag er Bilal 17 år og er ansat som ungarbejder i Tetriz, ligesom han går på HF-forberedende kursus.

Stillingen i Tetriz er et led i ordningen StepOne, hvor to til fire unge fra boligområdet laver praktisk arbejde i klubben otte timer om ugen. Værestedet er nemlig mere end bare underholdning fortæller afdelingsleder, Samer Zaazou.

- Vi giver de unge et alternativ til gaden og ikke kun i form af PlayStation. Vi arbejder pædagogisk og målrettet med deres udvikling og sociale kompetencer, så de bliver rustet til uddannelse og arbejde, siger Samer Zaazou.

Ikke problemer med bander

Langt størstedelen af de unge, som kommer i Tetriz, er af anden etnisk herkomst, hvilket betyder, at der ofte bliver talt arabisk blandt de unge. Ifølge rapporten fra CFBU kan det skabe en barriere mellem pædagogerne og de unge eller mellem forskellige grupper af unge, men i Tetriz ønsker man ikke at sanktionere i forhold til de unges sprog.

- Jeg tror ikke, det er et problem for integrationen, så længe der er en sund fordeling mellem det danske og arabiske, hvilket jeg synes, der er. Vi må respektere, at de unge er to-sprogede og har en anden kultur bag sig, siger Mikkel Müller.

Rapporten peger også på, at nogle væresteder bliver mål for bander, som ofte rekrutterer unge i udsatte boligområder, og netop det er noget, som Tetriz har stort fokus på at undgå, fortæller Mikkel Müller.

- Det er et absolut kernefokus for os at forebygge, at de unge bliver fristet af bander, og det er min klare fornemmelse, at vores arbejde har en positiv effekt i det henseende, siger Mikkel Müller.