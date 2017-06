150 mødte op til det første temamøde om hjernen, og mange måtte afvises. Foto: Presse

Temamøde om hjernen gentages

13. juni 2017

Stor efterspørgsel gør, at Helsingør Kommune gentager temamødet "Hold hjernen frisk". Det bliver torsdag den 17. august, hvor læge og hjerneforsker Ellen Garde igen står klar med et foredrag om hjernen.

Toldkammeret trak fulde huse sidste uge, hvor hjerneforsker Ellen Garde gav et veloplagt foredrag om, hvordan hjernen virker, og hvad man selv kan gøre for at holde hjernen skarp længst muligt. 150 seniorer var mødt op for at blive klogere på, hvordan hjernen har brug for pleje og nye udfordringer. Mødet var et af flere kommende møder under overskriften "Bevar dig vel i seniorårene".

- Ved at udfordre hjernen og holde dig i fysisk form, vedligeholder I hjernen og nedsætter samtidig risikoen for at få sygdomme, der går ud over hjernens funktion. Den gode nyhed er at hjernens netværk kan trænes hele livet, sagde Ellen Garde, som er knyttet til Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet.

Forskeren gav konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke hjernens netværk, fysisk og mentalt, og hvordan socialt samvær, kost og søvn indvirker på hjernens funktioner.

Mange var på venteliste til første møde, så nu gentager kommunen mødet.

- Vi gentager temamødet i august, fordi vi ønsker, at alle interesserede skal have mulighed for at høre om den nyeste forskning om hjernen og få de praktiske råd med på vejen, siger sundhedskonsulent Tove Dam, Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune.

Borgere på ventelisten vil automatisk modtage et tilbud om at deltage i mødet torsdag den 17. august kl. 17.00 - 19.00 i Toldkammerets lille sal. Øvrige interesserede kan tilmelde sig ved at skrive til so@helsingor.dk. senest 11. august. Alle får et svar ved tilmelding. Mødet er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.