Kvinden giver sig ud for at have en lejlighed i Kongensgade til udlejning og narrer folk til at betale indskud på forhånd.

Telefoner og indskud: Svindelnumre går flere år tilbage

Helsingør - 29. juli 2017 kl. 06:49 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis torsdag, er en boligsvindler på spil i Helsingør. Kvinden lokker desperate boligsøgende med en attraktiv lejlighed i Kongensgade tæt på by og kultur, som hun ikke ejer. Hun beder de interesserede personer betale indskud, inden lejekontrakten er udformet og går efterfølgende under jorden.

Lejligheden er ejet af kvindens eks-mand, men hun har efter alt at dømme fortsat nøgle til lejligheden, da flere personer fortæller, at de er blevet fremvist lejligheden. Kvindens eks-mand skal have været uvidende om hendes svindelnumre.

Det bedrageriske foretagende går mindst tre år tilbage. Da Jessica Persson onsdag skrev et opslag i Facebook-gruppen 'Helsingør', der advarede mod kvinden, væltede det ind med tilkendegivelser fra personer, der havde været udsat for svindelnumre.

En af de tidligste episoder fandt sted i 2014, hvor Pernille Mikkelsen gik i klasse med kvinden på Handelsskolen i Helsingør.

- Allerede dengang kørte hun numre, hvor hun fik folk til at betale 1500 kroner forud for Iphones, hun hævdede at kunne skaffe. Da jeg var 39 og noget ældre end de andre, lugtede jeg sigøjnermetoder med det samme, siger Pernille Mikkelsen.

Kvinden havde på daværende tidspunkt fortalt løgnhistorier om hendes familie og baggrund, og Pernille Mikkelsen begyndte at advare sine klassekammerater mod at overføre pengene.

- Det endte med, at vi kom i åben konfrontation en dag i klassen. Jeg kaldte hendes bluff over for hele klassen, hvorefter hun skubbede mig i gulvet og sparkede til mig, fortæller Pernille Mikkelsen, der efterfølgende anmeldte kvinden for vold.

Kvinden blev omgående smidt ud af skolen, men er efterfølgende fortsat ufortrødent med både bolig- og telefonsvindel.

Søster hos Apple

Én af de personer, der siden er røget i telefon-fælden, er Frederikke Gaarde Dieckmann, som en overgang boede sammen med den svindlende kvinde.

- Vi havde boet sammen i lidt tid, da hun fortæller, at hendes søster arbejder hos Apple og kan skaffe billige Iphones, siger Frederikke Gaard Dieckmann.

Hun takkede ja til kvindens tilbud. Faktisk takkede hele hendes familie ja til tilbuddet. Kvinden lovede at skaffe fem Iphones til en samlet pris på 7500 kroner, som skulle overføres på forhånd.

- Jeg tænkte ikke, at der var noget lumsk ved det, for hun virkede meget oprigtig. Men da der begyndte at gå lang tid, uden at telefonerne kom, begyndte jeg at spørge til det, siger Frederikke Gaarde Dieckmann.

Kvinden fortalte, at telefonerne var blevet væk i posten, og herefter fulgte bortforklaring på bortforklaring, indtil Frederikke fik nok.

- Jeg konfronterede hende med hendes snyderi, men så begyndte hun efterfølgende at skrive truende beskeder fra forskellige telefonnumre. Nu er hun vendt på en tallerken og vil spise frokost med mig og tale om en afdragsordning, siger Frederikke Gaarde Dieckmann, som har meldt kvinden til politiet.

Se varen inden du køber

Hos Nordsjællands Politi kan man ikke oplyse om, hvor mange anmeldelser, man har modtaget af den pågældende kvinde, men pressechef Henrik Suhr oplyser at episoder falder under bedrageri.

- Det er klart bedrageri, og vil også blive behandlet sådan i en efterforskning, siger Henrik Suhr og tilføjer, at sager om falske telefoner langt fra er en sjældenhed.

- Inden for det seneste år har vi jævnligt set de her sager, hvor folk betaler for en telefon, og efterfølgende aldrig ser skyggen af den, siger Henrik Suhr.

Han opfordrer alle til at være forsigtige, når de foretager den slags transaktioner.

- Man bør altid bede om at mødes ansigt til ansigt og se varen, inden man betaler for den, siger Henrik Suhr.