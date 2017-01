Hammermøllens Teatergruppe spiller en y forestilling hvert andet år. Sidste gang var det »Kongen af Hellebæk«. Foto: Allan Nørregaard

Teatergruppe klar med nyskrevet forestilling

Helsingør - 06. januar 2017

Nyskrevet egnshistorisk familieforestilling opføres til august på Hammermøllen. Hammermøllens Teatergruppe holder informationsmøde i kulturhuset Bølgen i Ålsgårde tirsdag 10. januar kl. 18.00 om årets stykke og alle interesserede opfordres til at møde op. Det betyder ikke noget om man er barn, ung eller gammel, om man kan synge eller danse, eller om man har prøvet at spille teater før. Har man har mere lyst til at slå søm i, lave kostumer, sminke eller ordne hår, så er man også meget velkommen til at møde op og blive en del af projektet, lyder det fra Lars Wiinblad, der er formand for Hammermøllens Teatergruppe.

Skuespiller Oddbjørg Berthelsen siger om at være med på Hammermøllen: Det er en fantastisk oplevelse at spille teater, at være med i en så stor forestilling, som spillene på Hammermøllen jo er. Man lærer mange dejlige, glade mennesker at kende. Jeg har spillet med i mange år og kan varmt anbefale det til alle som har en forkærlighed, eller bare lyst til at prøve at spille teater, eller at opleve teater indefra, at opleve den proces det er, at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Ved informationsmødet bliver der blandt andet lejlighed til at møde stykkets forfattere, komponist og instruktører Anja Rasmussen, Henrik Holm, Kasper Ewald, Marie Madvig og Simon Jørstad, og en masse andre teatertosser. Der vil blive fortalt om stykket, rollerne, prøveforløbet og sunget nogle af de sange, der indgår i årets egnsspil på Hammermøllen.

Historier fra Hellebæk

Om stykket siger forfatterne selv:

- Schimmelmanns Hest er en egnshistorisk familieforestilling, som rummer gamle og nyere historier fra Hellebæk-egnen. Stykket fortæller om en københavnerfamilies møde med det landlige, trygge, hjertevarme og måske slet ikke så kedelige Hellebæk. En fortælling om en drengs personlige udvikling. Og om at lære, at forstå værdien af, at have gode venner og en kærlig familie.

Anette flytter, sammen med sine to børn, Agnes og Frederik, fra en lejlighed på Østerbro til barndomshjemmet i Hellebæk. Agnes kaster sig hovedkulds, og med barnlig glæde, ud i at udforske Hellebæk, som viser sig at være et spændende sted for hele familien. Byen er fyldt med omsorgsfulde og opmærksomme mennesker, som gør hvad de kan, for at få den nye familie til at føle sig velkomne. Frederik må modvilligt indse, at det ikke nødvendigvis er så kedeligt, at være ung i Hellebæk, som han først forestillede sig. Og at selv han, på et tidspunkt, kan få brug for venner og familie.

God velkomst

De unge i Hellebæk vil gerne give Frederik en god velkomst. Men da han ikke ligefrem er modtagelig over for venlighed, og får klokket godt og grundigt i det, udfordrer de ham til at spille et spil, som viser sig at have uforudsigelige konsekvenser. Hvad ingen af de unge ved er, at spillet er magisk.

De unge bliver ført ind i en verden fyldt med gamle historier og myter fra Hellebæk-egnen. De får hurtigt en fornemmelse af at der er noget helt galt. I det gamle Hellebæk har panikken bredt sig blandt befolkningen, Schimmelmanns Hest er blevet set om natten. Det varsler død over enhver, som ser den.

Hvis man ikke har mulighed for at møde op 10. januar i kulturhuset Bølgen - eller hvis man gerne vil have mere information om stykket - så kan man læse mere på Teatergruppens hjemmeside www.hamt.dk eller kontakte Hammermøllens Teatergruppes formand Lars Wiinblad på e-mail larswiinblad@hotmail.com.