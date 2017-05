Teater søger to køkkener på Vapnagaard og i Nordvest

-Vi er så heldige at kunne præsentere den unikke forestilling i Helsingør. Derfor er vi på udkig efter et par køkkener i byen - nærmere bestemt på Vapnagaard og i Nordvest omkring Abildvængets Bibliotek. Vi søger nogle ildsjæle, som vil være med til at skabe rammen omkring den anmelderroste og intime forestilling, hvor publikum inviteres ind i dit køkken, og bænkes tæt omkring køkkenbordet, fortæller Marie Viltoft Polli fra Helsingør Teater.

Det tager cirka tre timer at gøre det klar, før publikum ankommer. Der er maksimalt 10 publikummer pr. forestilling. Intentionen er, at køkkenet bruges som det er. Dog medbringer skuespilleren selv kaffestel og har brug for lidt hyldeplads, til forskellige rekvisitter. Hun kommer til at bruge dit komfur (til gammeldags kaffebrygning) og der bliver serveret boller for publikum.