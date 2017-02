Teater om Broen over Drina

Ikke langt fra Sarajevo strækker den mægtige og lange honningfarvede bro sig over floden Drina, som et bindeled mellem byen Visegrad og omverdenen. I de over 400 år, der er gået siden broens tilblivelse, er meget vand flydt under den, og mange mennesker - og med dem dramatiske begivenheder - er trampet over den.